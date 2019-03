¿Habrá remake de La familia Monster?

Mockingbird Lane podría no ver la luz. Según informa The Hollywood Reporter o Deadline la cadena estadounidense no tiene intención de llevar a cabo el remake de La familia Monster (The Munsters).



Aunque el creador de series como Criando malvas (Pushing Daisies) o Tan muertos como yo niega la mayor y aseguró Twitter que, tras hablar con los responsables de NBC, el proyecto no está ni mucho menos enterrado."NBC acaba de informarme que el artículo de Deadline respecto a #MockingbirdLane estaba completamente equivocado. Permaneced atentos a las novedades.", escribió.

El remake de La familia Monster iba a ser desarrollado originalmente para este otoño, pero finalmente su puesta en marcha se pospuso hasta el verano por "problemas en el casting". La NBC ya había contactado con Portia de Rossi (Ally McBeal), Jerry OConnell (The Defenders) y Eddie Izzard (Valkiria) para encarnar a Lily, Herman y al abuelo Monster respectivamente.

La cadena encargó nuevos guiones y presentó, el pasado mes de julio en la Comic Con de San Diego (California), un avance de cuatro minutos de duración del nuevo proyecto basado en la telecomedia de los años sesenta. Un tráiler que recibió una escéptica aclamación de los admiradores del realizador.

Fuller concebía el proyecto más como un drama familiar que como una serie de fenómenos sobrenaturales. "Trata sobre aceptar las rarezas de tu familia y sentirse orgulloso de ellas", manifestó en julio. En esta ocasión, la historia iba a ser contada desde el punto de vista de Herman.

Un enfoque que finalmente no ha convencido del todo los directivos de la NBC, que están barajando dar marcha atrás y cancelarlo.