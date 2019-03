No habrá próxima temporada de 'Mad Men' hasta comienzos de 2012

La serie dramática 'Mad Men', cuya quinta temporada comenzaba en el verano boreal, volverá recién a principios del 2012 debido a un estancamiento en las negociaciones contractuales con su creador, anuncia el canal de cable AMC.



La cadena está cerca de firmar un acuerdo por unos 30 millones de dólares con Matt Weiner, quien lucha contra demandas del estudio relacionadas con colocación de productos, cambios en el elenco y reducción del tiempo de los episodios, según el sitio Deadline Hollywood. Una portavoz de AMC, una unidad de Cablevision Systems Corp., declinó comentar más allá del comunicado de la compañía.



"Si bien tendremos un comienzo más tarde que en otros años debido a negociaciones clave y en curso que no son con el elenco, 'Mad Men' volverá para una quinta temporada a principios del 2012", dijo AMC en un comunicado.



AMC ha dicho que presentó una opción con el productor de la serie, la filial televisiva de Lions Gate Entertainment Corp., para empezar a trabajar en la quinta temporada, a pesar del estancamiento.



Se espera que las negociaciones contractuales sean resueltas antes de que se reanude la producción para la próxima temporada, dijo una fuente con conocimiento de la situación.



Weiner, un ex guionista de la reconocida serie 'The Sopranos', está totalmente implicado en todos los detalles de cada episodio.



'Mad Men' trata sobre el ambiente de una agencia de publicidad de la Avenida Madison en la turbulenta década de 1960 y es la serie estrella y de más audiencia de la cadena de cable AMC. Pero es una de las series más aclamadas en televisión y ganó el premio Emmy como mejor drama por tres años consecutivos.