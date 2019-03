Habrá "grandes cambios" en la quinta temporada de 'Juego de Tronos'

En una entrevista a el diario 'Los Ángeles Times', Sophie Turner (Sansa Stark en la serie) declaró que, frecuentemente, su personaje ha sido "duramente criticado" por los fans de Juego de tronos, pero el interés del público hacia su personaje, ha crecido en la cuarta temporada.



La actriz también relató como ha vivido años del rodaje de 'Juego de Tronos' en Croacia (Desembarco del Rey) y la nueva aventura que en la última temporada ha emprendido su personaje: "Fue una locura salir de Desembarco del Rey, he pasado tres años de mi vida rodando aquí y la verdad es que ha sido maravilloso".



Turner también habló sobre su compañero de rodaje, Peter Dinklage (Tyrion Lannister), y afirmó que es "muy divertido rodar escenas junto a él". En cuanto a sus personajes, la actriz afirmó que Sansa "no quiere confiar en él, ya es un Lannister" pero "por otro lado, sabe que puede hacerlo".



En cuanto a la nueva temporada, cuyo rodaje está arrancando, la joven actriz esquiva dar detalles concretos, aunque promete cambios para su personaje. "No puedo revelar mucho, pero habrá un gran cambio para Sansa en esta temporada y hay algunas caras conocidas alrededor", se limitó a afirmar.