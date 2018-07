Habrá un brutal pelea entre Daryl y Negan en 'The Walking Dead'

En una entrevista concedida a la revista 'Empire', Norman Reedus ha prometido que habría una gran pelea con Negan, el villano de esta temporada. "Habrá una pelea. No te diré quién, cuándo y dónde, pero puedo prometerte una pelea", dejó caer Reedus.



A pesar de que apuntó que no dijo "quién, cuándo y dónde", el actor no pudo evitar dar más información. "Todos vamos a enfrentarnos a ese hijo de puta. Habrá mucha agitación en la segunda mitad de la sexta temporada", añadió.



Y es que la expectación es máxima con Negan, desde que se conoció que sería el villano de esta temporada que "iba a cambiar la vida de todos los supervivientes" y que lo interpretaría Jeffrey Dean Morgan.



Aunque la llegada de Negan se produzca a final de temporada, los nuevos capítulos de 'The Walking Dead' llegan el 14 de febrero a AMC. En España, habrá que esperar un día más para poder disfrutar del regreso de la ficción en FOX España.