Un guionista de 'Los Simpson' revela la loca manera en que debería acabar la serie

Los personajes amarillos de cuatro dedos se han convertido en parte de nuestra vida. 'Los Simpson' lleva 29 temporadas en antena y parece que no tienen en mente (por ahora) acabar la serie. Aunque seguro que alguna vez os habéis preguntado cuál sería el final de esta serie que lleva tantos años en emisión. Pues bien, uno de sus guionistas ha hablado de cómo lo haría él.

Al Jean, guionista de 'Los Simpson' | Twitter

Al Jean, guionista de la serie, ha hablado sobre su idea de final en caso de que 'Los Simpson' acabaran alguna vez. Jean lo publicó en su cuenta oficial de Twitter: "Mi idea para el último episodio - finaliza con la llegada al desfile de Navidad (comienzo del primer episodio)", escribió. "Toda la serie es un ciclo continuo..."

Parece una locura, pero si lo piensas tiene sentido. En caso de que no lo hayas entendido, solo tienes que recordar el primer episodio. Si la serie acaba justo donde empezó y es un bucle que no acaba, se explicaría por qué nadie ha envejecido en 30 años.

Es una idea genial, pero que no cunda el pánico que según confirmó el guionista hace un tiempo no hay "final a la vista" para la comedia de larga duración. "He dejado de predecir cuándo terminará", explicaba a Digital Spy.

"No veo un final a la vista, las calificaciones son realmente buenas", dijo. "Creo que pasarán al menos dos años más, tal vez cuatro o tal vez más...", continua. "He dejado de predecir, porque siempre va mucho más allá de lo que nadie sueña".

Aunque sabemos que te dolería que se acabara... ¿qué te parece este supuesto final?