La II Guerra Mundial vuelve a HBO de la mano de Spielberg y Tom Hanks

El éxito de 'The Pacific' y 'Hermanos de Sangre' tendrá continuación. Steven Spielberg y Tom Hanks se volverán a asociar para producir una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial en la HBO.



Según ha confirmado la cadena de cable al portal 'Variety' este proyecto, aún sin título, explorará las guerras aéreas a través de los ojos de los soldados de la Octava División de las Fuerzas Aéreas.



Spielberg y Hanks utilizarán como fuente el libro de Donald L.Miller 'Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany' ('Maestros del aire: los pilotos de bombarderos americanos que lucharon la Guerra del Aire contra la Alemania nazi').



Tom Hanks y Steven Spielbergs ya tienen una relación de éxito con la cadena tras sus anteriores creaciones del mismo tema 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific'. Ambas fueron reconocidas con una nominación al Globo de Oro a la mejor mini-serie para televisión, aunque sólo la primera se lo llevó finalmente.



La HBO llevaba meses negociando una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Graham Jost, creador de 'Justified: la ley de Raylan' y guionista de 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific' ya había contado a 'The Hollywood Reporter' su deseo de trabajar con Hanks y Spielberg en otra serie bélica.



Este proyecto supone un compromiso financiero bastante grande para la cadena ya que tendrá que construir un gran set y necesitará de bastantes efectos especiales y pirotécnicos. Sin embargo, HBO ya se gasto entre 100 y 200 millones de dólares en cada una de las entregas anteriores y su éxito fue notable.