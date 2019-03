El grave error de casting de 'El joven Sheldon' que no tuvo en cuenta 'The Big Bang Theory'

Desde el año 2007 que se estrenó 'The Big Bang Theory' y tras once temporadas, hasta la fecha, la serie no ha parado de cosechar éxitos llegando a marcar toda una generación televisiva con las historias de sus protagonistas.

Como consecuencia de este éxito el año pasado se estrenó su spin-off, 'El joven Sheldon', en la que conocemos de primera mano cómo fue la infancia de Sheldon Cooper. La serie ha cogido la estela de 'The Big Bang Theory' y se ha convertido en una de las ficciones del momento.

Pero revisando su reparto nos hemos dado cuenta del grave error de casting que hay en 'El joven Sheldon'. Y es que, entre sus personajes principales hay una cara que ya nos sonaba de 'The Big Bang Theory' pues lo vimos en la serie de este genial grupo de amigos interpretando a alguien muy diferente. en el vídeo de ariba podrás descubrir quién es el actor del que hablamos.