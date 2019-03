Grant Gustin, protagonista de 'The Flash': "Quiero que todas las mujeres que he conocido en mi vida sean escuchadas"

El 'caso Weinstein' sigue creciendo, después de las acusaciones a Kevin Spacey, Dustin Hffman, Brett Ratner, James Toback y Louis C.K, el siguiente en la lista ha sido Andrew Kreisberg, productor de 'Arrow', 'Supergirl' y 'The Flash'.

Kreisberg ha sido denunciado por 19 hombres y mujeres y entre las horribles historias que cuentan las víctimas acosadas, se describen tocamientos inapropiados o besos sin consentimiento.

A raíz de la polémica su protagonista, Grant Gustin, se ha pronunciado a través de las redes sociales, para posicionarse a favor de las mujeres que trabajan en el mundo del cine y la televisión. El actor que da vida a Barry Allen y Flash en la serie de The CW ha defendido a sus compañeras de profesión y subraya que se niega a guardar silencio ante este tipo de injusticias, invitando a sus seguidores a denunciar estas actitudes para "que no se conviertan en una normalidad".

El actor cuenta en su Instagram que a veces olvida que vive en un mundo "donde no todos gozan de los mismos privilegios que yo". Gustin reconoce haber escuchado muchos testimonios de hombres que una y otra vez tratan a las mujeres como si fueran menos que ellos, "y tanto los abusos físicos como psicológicos ya se han vuelto algo cotidiano", reconoce.

Gustin, en su mensaje, se posiciona claramente del lado de las víctimas: "Esto no se puede convertir en nuestra nueva normalidad" y subraya que quiere ser mejor "un mejor hombre, un mejor aliado. Y yo especialmente quiero que todas las mujeres que he conocido en mi vida sean escuchadas, yo me levanto con ellas, y yo seré su soporte".