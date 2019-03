Más fan que tú: El gran enfado de un actor de 'Juego de Tronos' cuando se enteraba de spoilers de la serie

Si eres fan de tu propia serie se vuelve un poquito imposible evitar los spoilers de la trama. Es el caso de Ian Beattie, y es que el actor ha reconocido que estar en el propio set de la serie no ayuda a mantener los misterios.

Beattie, que interpretó a Ser Meryn Trant, el despiadado caballero de la Guardia Real que fue asesinado por Arya Stark, ha confesado en la MCM Comic Con que a él tampoco le gustaban los spoilers.

"Cuando más me enamoraba de la serie, menos quería leer los guiones. Al principio de la tercera temporada, llamé a la oficina de producción y dije, 'No me mandéis los guiones. Mandadme solo mis escenas'. Me preguntaron por qué y respondí 'Porque no quiero saber qué pasa! Soy un fan'. Así que durante toda la cuarta temporada, le dije a todo el mundo 'no me digáis nada, no quiero saber".

Ian Beattie y Lena Headey en 'Juego de Tronos' | HBO

Sin embargo, no tuvo tanta suerte...

"El último día de rodaje en Belfast, con la temporada terminando, estaba haciendo una escena con Nikolaj (Jaime) y Jack (Joffrey) donde Joffrey está molestando a su tío. Y cuando terminamos la escena, me salgo fuera a fumar y Charles Dance (Tywin) aparece en un camisón. Y dice 'Bueno... el pequeño bastardo por fin me ha matado'".

El shock de Beattie en ese momento es comprensible.

