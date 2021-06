"No, gracias": La broma de 'The Big Bang Theory' que Jim Parsons se negó a hacer por sentirse expuesto

Jim Parsons es uno de los actores más cotizados, y más desde que terminó la sitcom de éxito 'The Big Bang Theory'. En la serie de Chuck Lorre, el actor interpretaba al físico teórico más friki del planeta tierra, Sheldon Cooper.

'The Big Bang Theory' fue un pelotazo innegable que ahora cuenta con un spin-off sobre la vida de Sheldon cuando era un pequeño genio que vivía en el estado de Texas. 'El joven Sheldon' continúa con su emisión y se estrenó en 2017.

Pero para muchos Parsons siempre será el inolvidable Sheldon, y ahora el actor ha sorprendido con una confesión sobre una escena que tenían preparada en la sitcom.

Este gag fue descartado del capítulo 21 de la temporada 5, en la que Howard, interpretado por Simon Helberg, decide usar a Sheldon para que le haga trabajos sucios, como limpiarle las infinitas hebillas de sus cinturones. Obviamente, Sheldon acepta porque, si hace todo lo que le pide, conocerá a Stephen Hawkins.

La estrella ha querido hablar sobre una escena de ese capítulo que nunca vio la luz: "Querían que me vistiese con el biquini de esclava que tenía la Princesa Leia", confiesa. Pero él mismo se negó rápidamente según confiesa a Conan O'Brien. "Les dije 'gracias, no'. No quería que vieran mi situación aquí", reconoce señalando a su torso. Parece que Parsons tiene algunas inseguridades para lucir un bikini como el que llevó Carrie Fisher en 'Star Wars'.

Finalmente el episodio terminó con Sheldon luciendo un traje de sirvienta francesa.

'El Joven Sheldon', el spin-off que triunfa

Tras el éxito cosechado con la sitcom 'The Big Bang Theory', se tomó la fantástica decisión de hacer un spin-off sobre el Doctor Cooper, 'El Joven Sheldon'.

Esta serie que se centra en la niñez de Sheldon ha tenido el mismo éxito que la serie original, a pesar de no contar con el mismo tono humorístico, y contar con unos tintes algo dramáticos que funcionan a la perfección. Tal ha sido el boom de 'El Joven Sheldon', que años después continúa en emisión.

La serie cuenta con 4 temporadas y está protagonizada por Iain Armitage, quien se pone en la piel del joven Sheldon.

Tam y Sheldon en 'El joven Sheldon' | CBS

