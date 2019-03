'Gossip Girl' Nº5: la cadena The CW ha renovado la serie por otra temporada

Pese a los diversos rumores que se han ido sucediendo recientemente, los seguidores de 'Gossip Girl' pueden respirar tranquilos: la cadena americana The CW ha decidido renovar esta serie, por lo que nuestros chicos del Upper East Side de Manhattan continuarán con nosotros por quinto año consecutivo.



Los fans de la serie en España no tendrán que esperar mucho para que se estrene en nuestro país, ya que Cosmopolitan TV emitirá estos nuevos episodios de la serie que protagonizan Serena (Blake Lively), Blair (Leighton Meester) o Chuck (Ed Westwick), entre otros, a la par que en Estados Unidos. El canal estrenará la quinta temporada antes de finalizar el año, y lo hará también en Alta Definición.



El canal The CW también ha confirmado nuevas temporadas para sus series 'Supernatural', '90210' y 'The Vampire Diaries'. En cambio, 'Smallville' no regresará a la cadena tras 10 temporadas en antena. Por ello, The CW apuesta por renovar todas sus series, a pesar de que las audiencias de éstas no sean muy boyantes.