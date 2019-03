El Gobernador se queda en 'The Walking Dead'

Cuando acaba de poner punto final a su tercera temporada, 'The Walking Dead' ya tiene puesta la vista en los nuevos capítulos. Una nueva etapa en la que estará el Gobernador, el villano al que da vida David Morrissey que acaba de renovar con AMC.



La cadena fichó a Morrissey para "aparecer en la tercera temporada" de la serie. Ahora, según informa el portal The Hollywood Reporter, la AMC ha decidido prolongar su contrato.



Robert Kirkman, autor de los cómics en los que se basa la ficción (de la que también actúa como productor ejecutivo) reveló hace unos meses que quería evitar que cada temporada tuviera un villano diferente. Kirkman también explicó que la posibilidad de que el Gobernador apareciera en la próxima temporada "está siempre ahí, o puede morir en el próximo episodio". "Esto es 'The Walking Dead', nunca se sabe", añadió.



Últimamente se había especulado con la posibilidad de que el personaje muriera al final de la tercera temporada, ya que la cadena anunció que el último episodio sería especialmente sangriento. Además, en los cómics el Gobernador no sobrevive a un enfrentamiento con Rick que tiene lugar en la prisión.



"Welcome to the Tombs", el último episodio de la tercera temporada de 'The Walking Dead', se emitió con gran éxito en Estados Unidos este domingo. La serie de AMC fue vista por más de 12 millones de espectadores, batiendo todos sus récords de audiencia.