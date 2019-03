El Globo de Oro a la mejor comedia es para...

'THE BIG BANG THEORY'

La divertida serie protagonizada por un grupo de amigos científicos y amantes de todo lo 'freak' que intentan que su vida sea lo más normal posible.



Este año, 'The Big Bang Theory' compite por el Globo de Oro a la mejor serie de comedia y además, Jim Parsons, quien borda el papel de Sheldon Cooper, está nominado como mejor actor de comedia.



'MODERN FAMILY'

El año pasado 'Modern Family' recibió una buena cantidad de estatuillas, entre ellas, el Emmy a la mejor comedia. Además dos de sus actores también subieron a recoger su galardón el pasado 2012, Julie Bowen como mejor actriz de reparto y Eric Stonestreet como mejor actor de reparto. La divertida comedia cuenta las diferentes situaciones que viven las familias y cómo enfocan los problemas cada una de ellas.



'BROOKLYN 99'

La recientemente estrenada comedia está basada en el 99th Precint del Departamento de Policía de Nueva York y está protagonizada por Jake Peralta, un detective de Nueva York al que el nuevo capitán de la comisaría de Brooklyn, le pedirá que madure y que, ante todo, respete la insignia.



'PARKS AND RECREATION'

La serie estadounidense creada por Greg Daniels y Michael Schur está protagonizada por Amy Poehler (una de las presentadoras de la gala), quien interpreta a Leslie Knope, una funcionaria pública que trabaja en el Departamento de Parques y Recreación de la ficticia ciudad de Pawnee (Indiana). Ya es habitual que la ficción esté nominada, ¿logrará esta vez dar un paso más y llevarse el galardón?



'GIRLS'

La comedia que sigue la vida de un grupo de chicas que tratan de encontrar ese "algo" que les cambie la vida por completo ya consiguió el año pasado el Globo de Oro como mejor comedia. Su protagonista y creadora de la serie, Lena Dunham, también cosecha una buena cantidad de premios, sobre todo, el año pasado, que se llevó el Globo de Oro a mejor actriz principal de comedia.