'Glee' y 'The Big Bang Theory', las series más nominadas en los People's Choice Awards 2014

La entrega de los People's Choice Awards dan el pistoletazo de salida a la temporada de premios cada año. La 70ª edición tendrá lugar el próximo 8 de enero en el teatro Nokia de Los Ángeles (se emitirá en la cadena CBS) y este martes se dieron a conocer las nominaciones, en las categorías de música, cine y televisión.



'Glee' ha sido la serie que más nominaciones ha conseguido para la edición de 2014, con un total de ocho, entre las que se encuentran las de mejor comedia y mejores actores protagonistas.



Tras la comedia de Fox, 'The Big Bang Theory' (CBS) y 'Anatomía de Grey' (ABC) empatan con cinco nominaciones. También cabe destacar las series 'Cómo conocí a vuestra madre', 'Sobrenatural', 'Crónicas vampíricas', 'Castle' y 'The Walking Dead' con cuatro nominaciones cada una.



En la categoría "serie que más echaremos de menos" aparecen nominadas '30 Rock', 'Breaking Bad', 'Dexter', 'Fringe' y 'The Office', las cuales se despidieron de la audiencia la pasada temporada.