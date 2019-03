Glee y Modern Family, favoritas en los GLAAD 2011

Glee continúa imparable. Hace una semana salió triunfante en la última edición de los Globos de Oro, ahora parte como favorita para los premios GLAAD. Los nominados a los galardones que la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación de EEUU conceden anualmente desde 1990 se han conocido esta semana.



La comedia musical de Fox comparte nominación con otra exitosa comedia, Modern Family, protagonizada por Sofia Vergara. Junto a ellas, las series 'Greek', 'Nurse Jackie' y 'United States of Tara' compiten por el premio a la mejor comedia.



En el apartado a mejor serie dramática, la cadena ABC es la más nominada con 'Brothers and Sisters', 'Anatomía de Grey' y 'Pretty little liars'. Compiten por este galardón 'True Blood' (HBO) y 'Degrassi' (Teen Nick).