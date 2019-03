'Glee' homenajea a Whitney Houston

'Glee' recordó a Whitney Houston en un emotivo capítulo titulado 'Heart' que se emitió la pasada noche de San Valentín. Una entrega que Fox tenía ya grabada, y que, tras la trágica muerte de la cantante, la cadena modificó para incluir un homenaje en los títulos finales en recuerdo de la malograda estrella.



El episodio, que casi por accidente 'Glee' ya tenía grabado, incluía una escena en la que el personaje de Mercedes -la actriz Amber Riley- protagoniza una emotiva interpretación ante sus compañeros del coro del mítico tema 'I will always love you', que llevó al éxito a Whitney Houston en los noventa.



Durante la escena, Mercedes comienza a cantar el tema ante la atenta mirada de sus compañeros del coro. En el plano, el resto del elenco se muestra serio, todos ellos sentados en un ordenado grupo que escucha 'I will always love you' con semblante serio y aparentemente emocionados.



En un momento de la actuación musical, el personaje de Mercedes traspasa las paredes del aula para transportarse a la espectacularidad de un escenario en el que aparece sola sin orquesta, vestida de rojo y desplegando su potencial chorro de voz en un claro homenaje al talento de la estrella fallecida.



Pese a que el rodaje de esta escena se llevó a cabo hace bastante tiempo, tal y cómo admitieron los productores de Glee en declaraciones a 'The Hollywood Reporter', lo cierto es que la grabación les ha servido para recordar a Whitney Houston, que falleció el pasado sábado a los 48 años a causa de un infarto.