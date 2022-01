Gina Rodriguez protagonizará la serie de Pedro Almodóvar, la adaptación de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'

Una de las películas más famosas del director Pedro Almodóvar será readaptada en formato de serie. La actriz Gina Rodríguez, muy conocida por su papel en 'Jane The Virgin' será la protagonista de la serie 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', donde interpretará a Pepa, el personaje interpretado originalmente por Carmen Maura.

Por el momento no se saben más detalles sobre el elenco, ni quién se meterán en la piel de Candela, Marisa o Carlos.

Pedro Almodóvar será el productor ejecutivo de la serie, con su productora El Deseo, tal y como ha informado The Hollywood Reporter. Rodríguez además de actuar, también es productora ejecutiva junto a Molly Breeskin, socia de I Can and I Will Productions.

Todavía se conocen pocos detalles sobre cómo será la serie, ni cuándo se estrenará, pero ya han avanzado que estará escrita tanto en inglés como en español, haciendo referencia a las raíces españolas de la obra, así como un guiño a las de Gina Rodríguez, actriz de familia puertorriqueña.

Pedro Almodóvar | Getty Images

Más sobre Gina Rodríguez

La actriz Gina Rodríguez nació en 1984 en Estados Unidos (Chicago, Illinois) pero de raíces puertorriqueñas.

Su carrera como actriz comenzó en varios proyectos de televisión y cine, logrando obtener algunos papeles pequeños en series como 'Ley y Orden', o 'El mentalista', pero alcanzó el éxito definitivo gracias a la serie 'Jane the Virgin', la adaptación de una telenovela venezolana que triunfó en Latinoamérica. Por este papel, la actriz ganó el Globo de oro a la mejor actriz revelación en su 72 edición.

Próximos proyectos de Almodóvar

Lo que está claro es que esta adaptación supondrá un gran paso para el prestigio de Pedro Almodóvar en Estados Unidos, sobre todo cuando el director tiene entre manos proyectos enfocados al mercado americano: Su primera película en inglés 'Manual para mujeres de la limpieza', que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y tiene a Cate Blanchett como protagonista y productora.