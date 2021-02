Gina Carano, despedida de 'The Mandalorian' tras sus polémicos comentarios en redes sociales

A lo largo de los últimos meses, una de las componentes del reparto de 'The Mandalorian', Gina Carano, había sido objeto de polémica tras publicar una serie de comentarios que crearon gran revuelo y una oleada de críticas contra la propia intérprete.

A causa de estos incidentes, y tras un último comentario en el ha sido acusada de antisemita, la productora Lucasfilm ha tomado la tajante decisión de despedir a la actriz de forma definitiva, asegurando que no se espera que esta vaya a regresar en futuras temporadas de la serie ni en posibles nuevos proyectos de la compañía. Así lo confirmaban a través de un comunicado oficial en el que explicaban los motivos del definitivo despido.

"Gina Carano no es empleada de Lucasfilm actualmente y no hay planes de que lo sea en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son abominables e inaceptables", manifestaba la compañía.

Gina participaba en 'The Mandalorian' interpretando el papel de Cara Dune durante las dos primeras temporadas. La actriz comenzó a ser el centro de las críticas tras publicar comentarios en los que se declaraba partidaria del presidente Trump manifestando abiertamente su convicción de que las pasadas elecciones norteamericanas habían sido fraudulentas y cuestionaba la validez de las vacunas contra el coronavirus.

"Sí, me pondré la vacuna, simplemente mándamela por correo a casa. Mi salud y mi seguridad son muy importantes para hacerlo en persona. Igual que el voto por correo, seguro y honesto. Así que mandádmela y me pondré la vacuna y mandaré el papeleo de vuelta diciendo que me he vacunado. Todos me creéis, ¿verdad?".

Además, otro de los comentarios más recientes que desataron la polémica fue el que la actriz hizo comparando la actual situación política estadounidense con la Alemania Nazi y a los partidarios del partido Republicano con las víctimas judías del Holocausto, algo que acabó por condicionar su despido.

