Gillian Anderson habla de la nueva temporada de 'Expediente X'

Gillian Anderson vuelve a ser pareja de David Duchovny en la nueva temporada de 'Expediente X'. Junto a ellos, volverán los miembros del reparto Mitch Pileggi y William B. Davis así como los nuevos fichajes Joel McHale y Annet Mahendru.



La actriz de la serie de Fox confiesa en una entrevista a TV Line que sólo ha leído los dos primeros guiones del remake y dice que es "extraño estar de vuelta aquí… Hay una gran cantidad de 'flashback', una gran cantidad de recuerdos y dinámicas del pasado" y asegura que 'Expediente X' no será una trama tan ligera como ella esperaba.



En la entrevista para TV Line define a esta nueva temporada como "lenta, intensa y funcional". Sobre su personaje no ha querido hacer ninguna declaración, solamente ha adelantado que Dana Scully se ha convertido en una mujer más madura.



'Expediente X' fue una serie de gran éxito que dejó muchos fans que esperan su regreso. Por eso los adeptos a la mítica serie no se quieren perder ni un detalle, uno de ellos ha filtrado una imagen del rodaje en la que se puede ver un ovni sobre un paisaje desértico, ya que esa secuela se está grabando en British Columbia (Canadá).

Esta temporada de 'Expediente X' contará con 6 episodios y será rodada durante el verano para estrenarse el 24 de enero de 2016 en la cadena FOX.