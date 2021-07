Gillian Anderson dice en un directo que ya "no puede usar sujetador": "No me importa si mis pechos llegan al ombligo"

Gillian Anderson, más en boca de todos que nunca gracias a sus papeles en las populares 'The Crown' y 'Sex Education', se ha sincerado en un directo de Instagram sobre cómo le incomoda llevar sujetador y cómo ha decidido que va a abandonar dicha prenda para siempre. Ya durante el confinamiento por la COVID-19 se dejó ver en ropa mucho más cotidiana y ahora bromea con que es mucho más feliz cuando viste de esa manera.

La sesión en vivo estaba planeada para que los seguidores hiciesen a la actriz las preguntas que quisieran y ella las contestase. Fue entonces cuando un fan quiso saber cuál es su atuendo favorito. Gillian Anderson confesó que es "demasiado vaga" para usar sujetador.

"Probablemente sea el mismo que mi atuendo desde el confinamiento. Quiero decir, me he vuelto tan perezosa y ya ni uso sujetador. No puedo usar sujetador. No puedo, no puedo. Lo siento", confesaba.

Anderson, de 52 años y madre de tres hijos, Piper (26), Oscar (14) y Felix (12), incluso aprovechó para burlarse de sí misma y de su nueva figura con el cambio de los años: "No me importa si mis pechos me llegan al ombligo, ya no llevo sujetador. Es demasiado incómodo", afirmó, poniendo por encima su comodidad a cómo se ve.

"Así que sí, cómodos pantalones deportivos negros y una sudadera con capucha a juego. Lo usaría todos los días si pudiera", añadía con diversión la actriz de 'Expediente X'.

Los mensajes positivos y llenos de compresión no tardaron en llegar: "Nunca uso sostén y recibo muchos comentarios desagradables al respecto, por lo que saber que Gillian Anderson ya no usa sostén es una información que me agrada mucho", escribía una fan, agradeciendo la visibilidad de una persona como Anderson.

"Si la actriz ganadora de dos premios Emmy y dos Globos de Oro, Gillian Anderson, dice que no más sujetadores, quiénes somos para estar en desacuerdo", añadía otra persona con cierto toque de humor.