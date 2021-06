'Expediente X' se estrenaba en el año 1993 protagonizada por Gillian Anderson y David Duchovny quienes encarnaron a los gentes especiales del FBI Dana Scully y Fox Mulder.

Tras 9 temporadas la ficción terminaba en el año 2002 convertida en una serie de culto y habiendo cosechado un enorme éxito. Sus actores se convirtieron en unas de las estrellas más importantes de la década de lo 90 pero no todo fue bonito para ellos,

Así, ahora Gillian Anderson ha confesado en una mesa redonda para 'The Hollywood Reporter' junto a las actrices Elizabeth Olsen, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy, Cynthia Erivo y MJ Rodriguez la pesadilla que sufrió después de dar vida tanto tiempo a Scully en 'Expediente x'.

"Tuve un buen par de mini ataques de pánico [durante aquella etapa] y, al final, no podía hablar de ello, no podía verlo, no podía ver fotos. No podía. Necesitaba sumergirme de inmediato en el teatro en otro país", explica.

Para después añadir que pudo volver a reconciliarse con el personaje pero ya no lo veía de la misma manera: "Después de un tiempo, pude abrazarlo nuevamente, pero cuando comencé a abrazarlo, fue casi como si me separara tanto que miraba la imagen como si fuera otra persona. Cuando te sumerges tan completamente como podemos y lo hacemos durante períodos de tiempo tan largos, no puede no haber ninguna consecuencia".

Fue una experiencia tan dura para Gillian que le costó volver a actuar de nuevo: "Más allá de haber crecido en Reino Unido y querer regresar, sabía que me llevaría un tiempo antes de volver [a un set], si es que podía".

'Expediente X' ha regresado en varias ocasiones

Debido al enorme éxito que tuvo 'Expediente X' la serie ha dado mucho más de sí. Durante la emisión de la seri, en 1998 rodaron una película, 'The X-Files'. La ficción terminó en el aó 2002 con su novena temporada pero decidieron en 2008 hacer otra película llamada 'I Want to Believe'.

Aunque, este no sería el final definitivo ya que en el año 2016 Gillian Anderson y David Duchovny volverían para hacer una 10 temporada y, más tarde, en el año 2018 la serie tendría su temporada 11.