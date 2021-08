Gigi Goode, RuPaul's Drag Race, revela que es trans no binaria y que se ha sometido a una feminización facial

Gigi Goode se dio a conocer en la temporada 12 de RuPaul's Drag Race donde quedó segunda finalista por detrás de Jaida Essence Hall, quien se alzó con la corona. Una edición que vivió su final cuando estalló la pandemia del coronavirus en 2020 y que tuvieron que realizas las concursantes desde su casa.

Ahora, Gigi de 23 años ha publicado un vídeo en Instagram donde revela que es una persona "transgénero/no binaria". Al salir del concurso la Drag Queen se identificó como género fluido pero estos meses tan duros que la población mundial ha sufrido han hecho que Goode haya podido hacer un viaje personal para descubrirse así misma.

"Déjame explicarte... Pensé que ya era hora de que les contara a todos lo que he estado pasando durante los últimos meses. ¡¡Los amo a todos!!", escribe junto al vídeo que ha compartido donde aparece con unos vendajes en la cara debido a una cirugía de feminización facial a la que se ha sometido.

"Vamos a entrar de lleno en ello... hace unos ocho meses, en enero, justo a principios de año, decidí comenzar el proceso de la terapia de reemplazo hormonal, que para aquellos de ustedes que no lo saben, es el proceso de tomar bloqueadores de estrógeno y testosterona como un medio para atraer a la mujer y expulsar al hombre", comenzaba diciendo.

"Toda esta pandemia, que condujo a ese punto de enero, fue crucial tener ese tiempo para mí. Me dio mucho en qué pensar y reflexionar. En Drag Race, que fue hace casi dos años, salí como de género fluido, con lo que todavía me identifico mucho. Diría que me estoy inclinando más hacia el lado no binario de eso", puntualiza.

"Fue un descubrimiento que no tuve mucho tiempo para procesar mientras los episodios se estaban transmitiendo. Si el mundo no se hubiera cerrado, realmente no habría podido procesarlo más". Además, Gigi explica por qué no lo ha contado antes: "Sabía que quería que este fuera un viaje que estaba haciendo sola, por mi cuenta, sin ningún aporte del mundo exterior'.

También hablo sobre la operación de feminización facial que se ha hecho: "Depende de la persona y de lo que sienta que necesita para feminizar su rostro. Sin entrar en demasiados detalles, lo que puedo o no puedo hacer, no siento que sea asunto de nadie más que mío, solo feminicé las partes de mi rostro que sentí que necesitaban feminización".

Para terminar comentando que se identifica con los pronombres femeninos y que cambiará su nombre a Gigi de forma oficial: "Me identifico como una persona trans no binaria, pero prefiero ella / sus pronombres".