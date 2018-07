Giancarlo Esposito ficha por 'The Get Down', la serie de Baz Luhrmann para Netflix

Giancarlo Esposito regresa a la televisión tras 'Breaking Bad'. Quien interpretara al traficante de drogas Gus Fringe en la serie de AMC se meterá ahora en el papel de Pastor Ramon Cruz en la serie de Netflix 'The Get Down'.



'The Get Down', ambientada en el Nueva York de los años 70 durante el nacimiento del hip-hop, el punk y la música disco, cuenta la historia de un grupo de adolescentes del Bronx que no tienen a nada ni nadie salvo a ellos mismos. Baz Luhrmann, responsable de clásicos del cine como 'Moulin Rouge', será el director de la serie.



Esposito será Pastor Ramon Cruz, el hermano del personaje de Jimmy Smits. Ramon es un personaje de gran carisma, cabeza de la iglesia local, y que atrae a numerosos seguidores gracias a sus sermones encendidos y su firme liderazgo.



El reparto de 'The Get Down' se completa con Jimmy Smits, Jaden Smith, Tremaine Brown Jr., Skylan Brooks, Herizen Guardiola, Justice Smith, Shameik Moore, Yahya Abdul-Mateen y Mamoudou Athie.