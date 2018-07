George RR Martin tiene ideas para un 'spin-off' de 'Juego de Tronos'

El estreno de la sexta temporada de 'Juego de Tronos' le ha pillado a George RR Martin con la sexta novela, titulada "Vientos de Invierno", pendiente de publicación. Este domingo, HBO estrena la sexta entrega de la serie y tan solo un día después podrá verse en nuestro país de la mano de Movistar+.



"Realmente no hay escasez de material", confiesa Martin en una entrevista concedida a Entertainment Weekly. "Cada episodio de 'The Naked City' -una serie de televisión que veía Martin- terminaba con una voz en off: 'Hay ocho millones de historias en la ciudad desnuda. Esta ha sido una de ellas'. También hay ocho millones de historias en Poniente… y más en Essos y el resto de tierras. Un mundo lleno de historias esperando a ser contadas… Si HBO está interesada", deja caer el autor durante la entrevista.



También confiesa que no descarta hacer un 'spin-off' de la serie: "Lo más natural sería una adaptación de mis 'Cuentos de Dunk y Egg'. Podrían adaptarse como capítulos individuales de dos horas de duración". Estas novelas de Martin son una serie de historias que ocurren en el mismo universo que 'Juego de Tronos', pero 90 años antes de los acontecimientos ocurridos en la serie.