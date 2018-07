George R.R. Martin responde a las críticas por el último capítulo de 'Juego de Tronos'

El inesperado enlace entre Sansa Stark y Ramsay Bolton ha sorprendido mucho a los seguidores de 'Juego de Tronos'

Theon (Alfie Allen) y Sansa (Sophie Turner) ya habían avisado a los fans que hacia la mitad de la quinta temporada tendría lugar un "impactante acontecimiento", más brutal incluso que la sangrienta "Boda Roja". El sexto episodio de la quinta temporada ha concluido con uno de los momentos más oscuros de la historia de la serie: la joven Sansa Stark siendo brutalmente violada en su noche de bodas por el sádico Ramsay Bolton y ante la presencia de su fiel sirviente Hediondo/Theon.



Los fans no han tardado en mostrar su indignación tras la violación sufrida por Sansa. La escena es incluso más traumática que otras violaciones que los seguidores de la serie han tenido que presenciar a lo largo de las cinco temporadas y es que incluso su antiguo amigo de la infancia, Theon, ha sido obligado a presenciar lo que pasaba.



La respuesta de George R.R. Martin

George RR Martin asegura estar recibiendo una avalancha de correos tras la emisión del último episodio de 'Juego de tronos'. Por ello ha decidido hacer pública una extensa carta, para responder a todas las críticas que le están llegando.



"Dejadme que repita lo que he dicho antes: ¿Cuántos hijos tuvo Escarlata O'Hara? Tres en la novela. Uno en la película. Ninguno en la vida real: era un personaje de ficción, nunca existió. La serie es la serie, los libros son los libros; dos diferentes versiones de la misma historia.



Ha habido diferencias entre las novelas y la serie desde el primer episodio de la primera temporada y, al mismo tiempo, he estado hablando del efecto mariposa. Los pequeños cambios encabezan cambios más grandes que encabezan cambios enormes. HBO está más de 40 horas para la imposible y exigente tarea de adaptar mis largas (extremadamente) y complejas (excesivamente) novelas, con sus capas de tramas y subtramas; sus giros, contradicciones y narradores no fiables; cambios de puntos de vista y ambigüedades; y un elenco de cientos de personajes.



Nunca ha habido serie tan fiel a su material de origen, en general (si lo dudan, preguntad a los fans de Harry Dresden, o a los lectores de las novelas de Sookie Stackhouse, o a los fans de los cómics originales de 'The Walking Dead'), pero cuanto más larga es la serie, más grande se hace la mariposa. Ahora hemos llegado al punto donde el ritmo del aleteo de la mariposa está provocando tormentas, como la que actualmente envuelve mi correo electrónico.



La prosa y la televisión tienen diferentes fortalezas, diferentes debilidades, diferentes necesidades. David, Dan, Bryan y HBO están intentando hacer la mejor serie que pueden. Y aquí estoy yo tratando de escribir las mejores novelas que puedo. Y sí, se diferencian cada vez más y más. Dos carreteras divergen en la oscuridad de los bosques, supongo... pero todos nosotros seguimos pretendiendo que, al final, lleguemos al mismo sitio.



Mientras tanto, esperamos que los lectores y los espectadores disfruten del viaje. O viajes, según el caso. A veces, las mariposas se convierten en dragones".