Cada capítulo de 'Juego de Tronos' tiene en vilo a millones de seguidores a lo largo de todo el mundo. Cuando uno se dsipone a ver la nueva entrega de la serie de HBO piensa "¿Morirá mi personaje favorito en este capítulo?". Y es que si por algo se distingue George RR Martin, autor de la saga en que se basa la ficción, es porque no se corta al "matar" a ningún personaje.



"Todos vamos a morir", ha declarado el autor en una entrevista a la revista Galaxy’s Edge. "Yo voy a morir, tú vas a morir... No vives para siempre sólo porque seas un chico guapo o el mejor amigo del héroe, o incluso el héroe. A veces el héroe muere, al menos en mis libros".



El autor continúa en la entrevista: "No puedes escribir sobre la guerra y la violencia sin que haya muertes. Si quieres ser honesto debería afectar a sus personajes principales".



Aunque la sexta temporada de la ficción de HBO se haya adelantado a la historia que los libros de Martin ya ha contado, seguro que el autor está satisfecho con el guión de estos primeros cuatro capítulos.