George RR Martin deja Poniente para viajar al África postapocalíptica de 'Who Fears Death'

Aún no ha publicado la nueva novela de 'Canción de Hielo y Fuego', pero George RR Martin se ha embarcado en un nuevo proyecto: la adaptación de la novela 'Who Fears Death' de Nnedi Okorafor para HBO.

Así lo ha confirmado la autora del libro en su cuenta de Twitter. HBO ha declinado comentar estas informaciones pero, según fuentes consultadas por Variety, aún no se ha cerrado un acuerdo oficial.

My novel WHO FEARS DEATH has been optioned by @HBO & is now in early development as a TV series with George RR Martin as executive producer. pic.twitter.com/POF7Dj2hWP