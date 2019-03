George R.R. Martin defiende la violencia y el sexo en 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' siempre se ha caracterizado por tener altas dosis de violencia y sexo en cada uno de sus episodios, razón por la que la que la serie ha sido duramente criticada en repetidas ocasiones. George R.R. Martin, autor de las novelas en lsa que se basa la serie, siempre ha defendido su forma de contar la historia, pero a pesar de ello, su particular estilo sigue sin gustar a todos.



La autora Danielle Henderson declaró recientemente en una entrevista a 'The Guardian' que había dejado de seguir la obra de Martin agotada del "triunfo de los hombres en detrimento de las mujeres como dispositivo narrativo". Como réplica, Martin apunta en una entrevista concedida al diaria 'The New York Times' que la violencia y las violaciones sexuales "han estado presentes en todas las guerras jamás libradas, desde los antiguos Sumerios hasta nuestros días".



LOS HUMANOS SOMOS "LOS MONSTRUOS"

El escritor de 'Juego de Tronos' también señala que quitar la violencia supondría restar importancia a uno de los temas principales del libro: "Los verdaderos horrores de la humanidad no los cometen orcos o señores oscuros, sino los propios humanos. Nosotros somos a la vez monstruos y héroes, por lo que está en nuestra mano obrar haciendo el bien o el mal".



Martin insiste en que la violencia de su obra "no es nada si la comparamos con los grandes horrores que ha sufrido la humanidad", y entre risas comenta que "Poniente no es Disneyland".



El escritor continua esta defensa comentando que a lo largo de la vida "experimentamos muchas sensaciones" y la única forma de contar bien su historia es "acercar al lector a todos y cada uno de esos sentimientos". "Los libros se cuentan desde la perspectiva de muchos personajes, por lo que añadir muchos detalles, es la única manera de transmitir al lector lo que siente cada uno de ellos en cada momento", continua Martin.



SOBRE LA POLÉMICA ESCENA ENTRE JAIME Y CERSEI

Pero Martin no quiso finalizar la entrevista sin referirse a la polémica escena entre Cersei Lannister y su hermano Jaime, acontecida en el tercer episodio de la cuarta temporada "Breaker of Chains": "Esta escena es completamente diferente en el libro, aunque el escenario donde tiene lugar sea el mismo, los personajes no son iguales a los que yo describo. Nunca he discutido con David Benioff o DB Weiss, sobre este tema, creo que han hecho un gran trabajo, pero si hubieran respetado el guión original, la sensación de los espectadores habría sido muy diferente".



El creador de 'Juego de Tronos' volvió a reiterar sus disculpas sobre la polémica escena, señalando que su intención fue que la escena "resultara molesta", pero mostraba un "profundo arrepentimiento" si había "molestado a alguien por razones equivocadas".