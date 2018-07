George RR Martin, el autor de 'Juego de Tronos', está vivito y coleando. El escritor se vio obligado a desmentir su muerte ayer, tras ser confundido con el productor de los Beatles, George Martin, que falleció este miércoles a los 90 años.



Muchos seguidores de la serie de HBO pensaron que el autor de los libros en que se inspira había fallecido. Por lo que Martin publicó un comunicadoen su blog personal. "A pesar de lo extraño que está siendo todo, es bueno darse cuenta de la cantidad de gente que hay en el mundo y que se preocupan por mi vida. Me siento como si fuera Mark Twain, pero los rumores sobre mi muerte han sido pofundamente exagerados", bromea el escritor en el texto.



Aunque la mayor parte de la prensa no confundió a ambos autores, algunos periódicos locales (como ABC News KOLO8) no dedicaron demasiado tiempo a comprobar sus fuentes. Mientras su obituario claramente hace referencia a 'El quinto Beatle', la foto que lo ilustra muestra a un sonriente George RR Martin.