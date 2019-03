'Gangs of New York' y 'Fargo': del cine a la televisión

Que las series de televisión viven una época dorada en creatividad y proyectos de calidad, es una realidad que se confirma con la colaboración de grandes estrellas del cine (Dustin Hoffman, Steven Spielberg, Shirley McLaine, Michael Mann, Martin Scorsese, Tom Hanks, Al Pacino...).



Parece que la relación cine/televisión continúa y va más allá. Los nuevos proyectos de ficción para la pequeña pantalla serán las adaptaciones de los éxitos cinematográficos 'Gangs of New York' y 'Fargo'.



TRAS EL ÉXITO DE 'BOARDWALK EMPIRE', LLEGA 'GANGS OF NEW YORK'

Martin Scorsese continúa su fructífera unión con la televisión estadounidense tras el éxito de 'Boardwalk Empire'. La película 'Gangs of New York' se convertirá en serie para la pequeña pantalla. La productora Miramax ha anunciado que está en pleno desarrollo del proyecto junto a GK Films.



La serie contará de manera más extensa la vida de las calles estadounidenses a finales del siglo XIX, no sólo en la ciudad de Nueva York, si no también en otros núcleos importantes como Chicago. De esta forma, la ficción explorará el nacimiento del crimen organizado en Estados Unidos.



"Este momento de la historia americana es rico en personaje e historias que no pudimos analizar en una película de dos horas", ha confesado el director. "Una serie de televsión nos permitirá tomarnos el tiempo y la libertad creativa para dar vida a este colorido mundo, y todas las implicaciones que tuvo y que aún tiene en nuestra sociedad".



Aunque la serie aún no tiene una cadena definida, la relación que ha tenido a lo largo de los años Martin Scorsese con la cadena HBO hace que pueda ser una de las más firmes candidatas.



FX ESTRENARÁ 'FARGO' EN 2014

Otra película de culto contará con su serie de televisión. 'Fargo', filme dirigido por los hermanos Coen, tendrá 10 capítulos en la cadena de cable FX. Jonh Landgraf, presidente del canal, ha anunciado que podrán verse a partir de la primavera de 2014.



'Fargo' es un proyecto de Noah Hawley que hará tanto de guionista como de productor ejecutivo. Hawley contará con los hermanos Coen tanto para el guión como en la producción.