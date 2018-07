La pandilla formada por Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe y Joey fue uno de los grandes hits de la televisión estadounidense y han dejado un casi inmortal recuerdo que se mantiene décadas después.

El 10 de junio se estrenará en el teatro MCL de Chicago el primer musical basado en la serie de NBC 'Friends'. Una de las seguidoras de la sitcom, Elie Golden, que solo tenía seis años cuando ésta se estrenó, se ha puesto manos a la obra y dirigirá a los actores en este revival en forma de musical.

Titulada "Friends: The One Where They Sing" ("Friends: en el que todos cantan") es un claro homenaje a la serie, cuyos episodios seguían el mismo esquema.

Que nadie se espere que Jennifer Aniston o al desmemoriado Mathew Perry se pongan a cantar. El teatro MCL abrirá sus puertas a unos nuevos Joey, Chaendler, Monica, Rachel, Phoebe y Ross, que harán las delicias de los más fanáticos desde el 10 de junio hasta el 29 de julio. El elenco está formado por jóvenes actores y cantantes poco conocidos. Aún así, desde NBC han asegurado que basarán muchos de sus chistes y canciones en la verdadera 'Friends'. Para ir haciendo boca, sabemos que la clásica canción de Phoebe, 'Smelly Cat' tendrá su momento de gloria.

El musical de Chicago se basa en la primera temporada de la serie, muy centrada en la historia de amor entre Ross y Rachel. Esta no será la primera vez que Golden se enfrenta a un musical, antes dirigió uno sobre la vida de los Chicago Bulls.