Hace casi 16 años que 'Friends' llegó a su fin y sus fans son totalmente incapaces de olvidarse de las aventuras y bromas de este carismático grupo de amigos neoyorquinos.

La serie supuso un antes y un después, sobre todo para sus protagonistas. Esta misma semana Courteney Cox, la actriz que interpretaba a Monica Geller, publicó una imagen en redes sociales que marcaba el principio del fin de la ficción.

Y ahora ha sido la mismísima Jennifer Aniston la que ha querido sorprender a sus fans. La que daba vida a Rachel le ha quitado el sillón a Ellen DeGeneres por un día y, aprovechando que el set de rodaje está al lado del plató del programa, la actriz ha querido pasarse mientras algunos fans de la serie lo visitaban.

La actriz decidió esconderse detrás del mítico sofá de la cafetería y mientras se realizaban la foto de recuerdo ella salía y ¡les asustaba! Lo más gracioso de este vídeo es que cuando el fotógrafo les preguntaba quién era su personaje favorito, ninguno dijo que Rachel.

...

Seguro que te interesa...

Este es el origen de 'I'll be there for you', la mítica canción de la serie 'Friends'