Jennifer Aniston y Reese Wintherspoon se conocieron en el rodaje de 'Friends'. Como todos sabéis Aniston interpretaba a Rachel Green y por su parte, la protagonista de 'Big Little Lies' daba vida a su hermana Jill Green.

Ahora, las actriz están se encuentran en plena gira de promoción de 'The Morning Show', un programa que protagonizan juntas y gracias al recorrido que están haciendo se han dado cuenta de que sus fans no olvidan las escenas que grabaron en la mítica serie de los años 90.

Es por esto mismo, que decidieron recrear una de estas escenas pero no salió como esperaban, ¡Aniston se ha olvidado de las frases de Rachel! Y lo mejor de todo es que Witherspoon recuerda las suyas y las de su hermana ficticia.

El periodista Jarett Wieselman fue el encargado de compartir este gracioso vídeo: "No sé qué me gusta más: Que Reese Witherspoon piense que Jennifer Aniston recuerda una frase cualquiera de Friends, o que Reese no solo recuerde sus frases, sino también las de Jennifer 20 años después".

