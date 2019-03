ORIGINAL ESTRATEGIA PUBLICITARIA

Madrid amaneció ayer plagado de carteles con la cara de Frank Underwood (Kevin Spacey), el mismísimo presidente de los Estados Unidos en 'House of Cards'. Lo más llamativo del asunto es que Underwood aparece asumiendo la pose de los cuatro principales líderes políticos españoles. Bajo el lema 'Tu voto no decide nada', 'House Of Cards' hace una original parodia del panorama político español y, de paso, promociona el lanzamiento de la cuarta temporada de la serie en DVD y Blu-ray.