Frances McDormand y Bill Murray saltan a la televisión con 'Olive Kitteridge'

Frances McDormand y Bill Murray son las últimas estrellas de Hollywood en dar el gran salto de la pantalla de cine a la televisión. Sí, ahora ese es el proceso: del cine a la televisión. Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Dustin Hoffman, Anna Paquin, Jessica Lange, Kathy Bates, Keanu Reeves... Un largo etcétera al que se suman McDormand y Murray.



Será con 'Olive Kitteridge', la miniserie de HBO que fue presentada en el último Festival de Venecia. El próximo 2 de noviembre llegará a EEUU con un doble capítulo y tan solo un día después se podrá ver en Canal+ Series.



La ganadora del Oscar Frances McDormand ('Fargo') y el nominado al Oscar Richard Jenkins ('The Visitor') protagonizan esta miniserie basada en la novela homónima de Elizabeth Strout, ganadora del Premio Pulitzer.



Esta miniserie de cuatro episodios gira en torno a las conmovedoras, divertidas y también devastadoras historias que ocurren en un aparentemente tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra. En compañía de su dedicado marido Henry y su hijo Christopher, una profesora llamada Olive Kitteridge pasa el tiempo observándolo todo a través de su retorcida mirada y un fuerte carácter que, en realidad, oculta la sensibilidad de una mujer fuera de lo común.



Olive Kitteridge cuenta con un lujoso reparto de secundarios, encabezado por el ganador de un Globo de Oro Bill Murray, en el papel de Jack Kennison, un viudo amigo de Olive; John Gallagher Jr. ('The Newsroom') como Christopher, el hijo de Olive y Henry; el nominado al Emmy Peter Mullan ('Top of the Lake') como un compañero de la escuela de Olive llamado Jim O'Casey; Rosemarie DeWitt ('Mad Men') cliente habitual en la farmacia de Henry; Zoe Kazan ('Ruby Sparks') como una de las farmacéuticas que trabajan para Henry; y Ann Dowd ('Masters of Sex') en el papel de una amiga de Henry y Olive.



La adaptación de la novela corre a cargo de Jane Anderson, ganadora de un premio Emmy por el guión de '¿Matamos a la animadora?', y dirigida por la nominada al Oscar Lisa Cholodenko ('A dos metros bajo tierra').



Frances McDormand se ha implicado personalmente en el proyecto desde el principio, haciéndose con los derechos de la novela para adaptarla a la televisión y participando finalmente como productora ejecutiva junto a Tom Hanks, Gary Goetzman y la guionista Jane Anderson. McDormand convenció a HBO para hacer una miniserie de cuatro horas, puesto que "90 minutos no son suficientes para contar la historia de una mujer".