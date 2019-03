Fox cancela 'Alcatraz' y renueva 'Touch'

Los seguidores de 'Alcatraz' se quedarán sin saber qué ocurría en la famosa cárcela de San Francisco. La serie de JJ Abrams, anunciada como el relevo de 'Lost' (¿cuántas ha habido ya?), no tendrá una segunda temporada con la que los guionistas cierren el misterio.



La ficción protagonizada por Jorge García, Sam Neil y Jennifer Johnson no volverá a la parrilla de la cadena Fox, al igual que 'The Finder'. La serie de Eric Roberts se cancela tras una sola temporada.



'Alcatraz' y 'The Finder' se suman a 'Terra Nova', también cancelada hace unos meses. Otra que no volverá a Fox es 'House', pero no por cancelación, sino por final de serie.



En cambio, 'Touch' ha tenido mejor destino y volverá a la cadena estadounidense la próxima temporada. La ficción protagonizada por Kiefer Sutherland (que ha supuesto su vuelta a la televisión tras '24') contará con otra tanda de capítulos tras una buen estreno en audiencia y excelentes críticas.



Fox ha anunciado ya la producción de cinco nuevas series: 'The Following', 'It's Messy', 'Ben & Kate', 'The Goodwin Games' y 'The Mob Doctor'.