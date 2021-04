Las fotos de Miguel Ángel Muñoz con una irreconocible Emily VanCamp ('Falcon y el Soldado de Invierno') donde revela su amistad de años

Miguel Ángel Muñoz lleva toda la vida dedicada al mundo de la interpretación. El actor debutó con 12 años en el cine con 'El Palomo cojo', luego ha hecho sus pinitos en inglés con películas como 'What About Love' o 'ABC’s of death 2'.

También se ha desarrollado en televisión protagonizando series de Antena 3 como 'Un paso adelante' o 'Presunto Culpable'. Pero... ¿sabías que también tiene una trayectoria internacional?

Uno de sus primeros pinitos fuera de nuestras fronteras fue en la miniserie 'Ben-Hur' en el año 2009 basada en la adaptación del clásico cinematográfico de 'William Wyler'. Rodaje donde hizo grandes amistades que sigue conservando hoy en día.

Así lo ha revelado el actor a través de su cuenta de Instagram donde presume de ser amigo de Emily VanCamp ('Falcon y el soldado de Invierno') y Joseph Morgan ('The Originals').

"No se puede terminar la #SemanaSanta sin revisar #BenHur. Aquí un #tbt de 2009 del remake de la majestuosa película de #WilliamWiller de 1954 en el que tuve la suerte de conocer a 2 buenos amigos a día de hoy Emily VanCamp y Joseph Morgan. Rodamos en #Oarzazate #Marruecos y nos lo pasamos muy bien a pesar del frío cuando se hundía la galera", escribe en unas fotos que puedes ver en el vídeo de arriba donde destaca el gran cambio que la protagonista de 'Revenge' ha experimentado con el paso de los años.

