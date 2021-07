La foto de Demi Lovato sin ropa en la bañera donde se siente "más sexy que en ninguna otra forma"

Demi Lovato siempre se muestra en redes sociales como una persona cercana, que habla de sus propios sentimientos y también quiere concienciar a sus seguidores. En la última foto que la estrella, que hace unos meses se declaró públicamente como persona de género no binario y prefiere que se utilicen los pronombres neutros they/them (elle en español), ha subido a Instagram ha aprovechado para hablar sobre su cuerpo y sus sentimientos hacia él.

"Me siento de la persona más sexy en la bañera, sin maquillaje, sin extensiones, sin pestañas... desnude. Solo yo en mi forma más pura", afirmaba Lovato en el pie de foto. "No siempre me siento cómode en mi piel/cuerpo, así que estoy más que agradecido de que en estos momentos, cuando soy más vulnerable, puedo sentirme hermose y aceptarme tal como soy", confesaba.

En la fotografía, Lovato está dentro de una bañera y mira directamente a cámara, con la cara ladeada hacia un lado. Su cabello corto está empapado y, entre el jabón que rodea a la estrella, se atisba el tatuaje de la parte trasera de su cuello. Como bien indica a su texto, está desprovista de cualquier tipo de maquillaje, el único adorno que le acompaña es el pequeño aro plateado que lleva en la nariz.

La sinceridad de Demi Lovato inunda su Instagram

No es la primera vez que Demi Lovato habla sobre su cuerpo en Instagram. Recientemente utilizó esta misma red social para lanzar un mensaje crítico, pero que también le tocaba muy profundamente: "No sé quién necesita escuchar esto, pero piropear a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como hacer un cumplido a su ganancia de peso cuando se trata de alguien con trastornos alimenticios", sentenciaba la estrella de Disney, quien sufrió en sus propias carnes dichos trastornos.

"Si no sabes el historial de alguien con la comida, por favor no opines sobre su cuerpo. Porque incluso aunque tu intención sea pura, puede hacer que esa persona esté despierta a las 2 de la mañana dando vueltas a ese comentario", añadió muy tajante.

"¿Sienta genial? Sí, a veces. Pero solo para la maldita voz ruidosa del trastorno alimenticio dentro de mi cabeza que dice, 'ves, a la gente le gusta verte más delgade', o 'si comes menos perderás aún más peso'", dijo, empezando a hablar en primer persona. "Pero a veces también puede ser horrible porque entonces empiezo a pensar, 'bueno, maldita sea. ¿Qué pensaban entonces de mi cuerpo antes?'", relataba a sus seguidores con tristeza a través de sus stories.

"Moraleja: Soy más que el caparazón de mi alma que es mi cuerpo, y todos los días lucho para recordarme eso, así que os estoy pidiendo que por favor no me recuerden que es lo único que la gente ve de mí a veces", terminaba diciendo Demi Lovato.

