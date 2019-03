El final de 'Por 13 Razones' ¿anuncia su segunda temporada?

Netflix ha estrenado hace unas semanas la serie de la que todo el mundo habla. 'Por 13 Razones' ('13 Reasons Why') ha lanzado al estrellato a sus protagonistas, los actores Dylan Minnette y Katherine Langford. Selena Gomez se encuentra tras el proyecto como productora ejecutiva, aunque estuvo a punto de protagonizarla.

'Por 13 Razones', basada en la novela homónima de Jay Asher, toca temas tan controvertidos como el suicidio o el bullying. Aunque desde el primer momento los espectadores conocen el destino de su protagonista, Hannah Baker, el final de la serie parece que confirma que haya una segunda temporada.

CUIDADO: si no has visto todos los capítulos de 'Por 13 Razones', no sigas leyendo...

Cuando los alumnos implicados en el caso de Hannah están declarando ante los abogados, la cámara indica que la fecha de ese proceso judicial tiene lugar en noviembre de 2017... lo que daría a la serie el espacio creativo y narrativo para maniobrar haciendo posible que Hannah siguiese viva al no haberse suicidado todavía.

De hecho, el propio autor del libro en el que la serie se basa, llegó a revelar que tenía pensado en mente un final alternativo muy diferente al definitivo en el que Hannah intenta suicidarse con una sobredosis de pastillas pero es descubierta a tiempo por sus padres y salvada en el hospital. Jay Asher, autor de la novela en que se basa la serie de Netflix, pensó que el mensaje de su obra calaría más manteniendo la muerte definitiva de Hannah... y así fue.