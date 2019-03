Y el final de 'Mad Men' es...

Ningún seguidor de una serie quiere que llegue el final de ésta. Y menos aún que su creador se lo adelante. Esto ha ocurrido con 'Mad Men': Matthew Weiner ha desvelado que Don Draper llegará hasta nuestros días, convertido como es lógico en un anciano de 84 años.



Al creador de 'Mad Men' está tan seguro de su éxito que no le importa desvelar el deselance. Lo paradójico es que casi sin saber cuándo se va a estrenar la quinta temporada, ya sabemos cómo va a acabar la serie. Al parecer la esperada nueva temporada de los publicistas neoyorquinos llegará en marzo y su final definitivo se producirá dos temporadas después, en el último episodio de la séptima.



Matt Weiner no se guarda ninguna carta y ha desvelado que Don Draper llegará hasta nuestros días, convertido como es lógico en un anciano de 84 años.

Esto no quiere decir que tengamos 'Mad Men' para años si no que en el último episodio la línea argumental dará un salto de cuatro décadas por expreso deseo de Weiner que quiere que el telespectador vea la trayectoria vital del personaje interpretado por Jon Hamm.



"NO SÉ CÓMO LLEGARÁ HASTA 2011"

Aunque haya contado que 'Mad Men' llegará hasta nuestros días no desvela en cambio cómo lo hará. "No sé cómo llegará hasta 2011, sólo sé que se me ocurrió a mitad de la temporada pasada", reconoce Weiner. Y es que el creador de la serie quiere que el espectador entienda a través de Don Draper "toda una trayectoria vital y profesional, como la de cualquier persona".



Y continúa: "No significa que Draper vaya a morir al final. Lo que quiero es que se vea que es 2011, y tiene 84 años, y que nos hagamos una idea de lo que le ha llevado hasta ahí y lo que tiene que ver con nuestras propias vidas".



Es más, Weiner compara el final de su trabajo en 'Mad Men' con el fin de los mismísimos Beatles. "Es como 'Abbey Road', ya sabías que era el último disco de los de Liverpool, incluso la última canción se llamaba "The End". Es la culminación de la experiencia de un grupo de gente trabajando a su nivel más alto".