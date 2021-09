El final de 'Loki' fue inspirado en Brad Pitt y Angelina Jolie, según su protagonista

Las series empezaron a formar parte del MCU con la llegada de 'WandaVision', la cual fue todo un éxito y desde entonces no pararon de llegar las series de los superhéroes. Otro de sus grandes pelotazos fue 'Loki', protagonizada por Tom Hiddleston junto a Sophia Di Martino que nos adentró, todavía más, en el multiverso.

Con la primera temporada de la serie ya terminada los fans ya tienen puesto el ojo en lo que podría llegar a la temporada 2 de 'Loki', lo que no saben es que, aquel final tan espectacular, curiosamente se inspiró en Brad Pitt y Angelina Jolie y en su mítica cinta, 'Sr. y Sra. Smith'. A partir de aquí habrá SPOILERS de 'Loki', por lo que si no la has visto ya sabes qué hacer.

Después de que Loki y Sylvie descubran los secretos que ocultan en la AVT (Agencia de Variación Temporal) ambos se enfrentan en la sala en la que se encuentra El Que Permanece, quien resulta que controlaba a la AVT. En esa pelea, Sylvie termina por asesinar al poderoso ser, devolviendo así el libre albedrío al universo y 'traicionando' a Loki mandándole a una realidad alternativa.

Según cuenta Sophia Di Martino en Vanity Fair esa pelea final con Loki está inspirada en la película que protagonizan Brad Pitt y Angelina Jolie 'Sr. y Sra. Smith': "Yo en el papel de Angelina, obviamente. Para mí es algo en plan, 'Ha sido divertido, nos vemos', como un beso de despedida".

Y continúa valorando el final de la serie: "También esto es una ayuda para Sylvie para darse la vuelta para poder coger el aparato temporal. Pero no creo que sea un movimiento totalmente frío. Puede ser que empujarle a través de la puerta temporal es una forma de quitarlo del camino, pero también para mantenerlo a salvo".

La directora de 'Loki', adelanta cosas de la temporada 2

Ha sido sin lugar a dudas uno de los grandes éxitos de Marvel a la hora de adaptar las historias de sus personajes a la pequeña pantalla. 'Loki' terminaba con una primera temporada increíble y desde ya la directora de la serie, Kate Herron tiene ganas de que llegue la continuación de las aventuras de Loki.

Kate cuenta qué es lo que más emoción le causa de la temporada 2: "Yo estoy muy emocionada y lo que quiero ver es dónde está Loki, ¿Dónde lo van a llevar? Hemos hecho mucho trabajo con el personaje y estoy muy emocionada porque siento que hay mucho más de su identidad por explorar", explica en FilmsNow.

Continúa diciendo: "Y después de todos los personajes tan increíbles que tenemos, ¿Dónde va Ravonna? ¿Quién es B-15? ¿Dónde están Mobius y Sylvie? La dejamos en la ciudadela, y parece que está conmocionada y llena de dolor, y ella está en una fase inicial de su viaje en cuanto a autoestima, así que creo que será muy divertido ver como termina".

Y termina: "Estoy muy orgullosa de haber sido parte de la historia de Loki. Di todo lo que tenía en mi corazón y en mi alma. Estoy muy emocionada de ver lo que traerán".

