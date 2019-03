HABLA GEORGE RR MARTIN

¡CUIDADO! Puede que alguna teoría de la que se habla en la noticia contenga spoilers sobre lo ya emitido en la serie de HBO



Desde que 'Juego de Tronos' comenzó su andadura televisiva en HBO en 2011, Internet se ha visto inundada por innumerables teorías de los fans, incluyendo una que apunta a que Bran Stark y Daenerys Targaryen pueden viajar en el tiempo.



Pero la teoría que se lleva la palma, por lo menos para George RR Martin, es la que sugiere que el escritor realmente ya ha terminado los dos últimos libros de la saga 'Canción de Hielo y Fuego'. Y el propio escritor se ha encargado de desacreditar esta teoría durante el evento de presentación del nuevo videojuego de 'Juego de Tronos'.



"Desde mi punto de vista, la teoría más alocada es que hay gente que cree que en realidad he terminado todos los libros y que solo quiero conseguir más dinero o aumentar su valor poniéndolos en venta en el momento adecuado", explica George RR Martin, según recoge Movie Web. "Es una locura, pero hay gente que realmente lo cree", concluía.



En cuanto a otras teorías de los fans, Martin ha insinuado que algunas de ellas son acertadas, pero no ha querido revelar cuáles. Algunas de las teorías más sondas son la que se conoce como "R+L=J", que afirma que Jon Nieve (Kit Harington) no es hijo de Ned Stark (Sean Ben) y otra relacionada con quiénes son los verdaderos padres de Tyrion (Peter Dinklage).



La quinta temporada de HBO se encuentra en pleno rodaje. Uno de los países en los que ha tenido lugar ha sido Sevilla, donde se ha recreado el reino de Dorne. La próxima entrega de 'Juego de Tronos', en la que no estarán algunos personajes, se estrenará en primavera de 2015 en HBO y después podrá verse en Canal+.