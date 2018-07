'Fear the Walking Dead' prepara 15 capítulos para su segunda temporada

'Fear the Walking Dead' espera cosechar el mismo éxito que la serie de la que ha nacido, 'The Walking Dead', y muestra de ello es la ampliación de la duración de la segunda temporada de la serie, con 15 capítulos divididos en dos entregas.



El spin-off de 'The Walking Dead' se centra en el comienzo del apocalipsis zombie. La primera mitad de la segunda temporada "explorará el momento en el que el virus comienza. Deliberadamente hemos construido una serie más lenta que la original", explicaba David Erickson, productor y creador de la serie en la Television Critics Association press tour.



'Fear the Walking Dead' se centra en la "ansiedad, la paranoia y la tensión" que genera la propagación del virús. Además, Erickson aclaró que ellos les llaman infectados y no caminantes.



"En el final de la primera temporada, los seguidores verán que definitivamente el mundo ha cambiado, pero todavía no habremos llegado al punto en el que Rick, interpretado por Andrew Lincoln, se despertó del coma" en 'The Walking Dead, adelantaba David Erickson.



"El coma de Rick duró entre cuatro y cinco semanas. En el transcurso de nuestra historia, la primera temporada de 'Fear the Walking Dead' transcurriría en tres semanas", por lo que los siete o 14 días restantes formarían parte de la segunda temporada.



La serie, en un principio, no tiene intención de realizar un crossover con 'The Walking Dead', según adelantaba el productor. "Puede llegar un momento en el que nos pongamos al día e, incluso, que durante alguna temporada recortemos un extenso periodo de tiempo. Pero, de momento, los guionistas solo han planeado la primera y la segunda tanda de episodios y, en ellas, no habrá crossovers ni la trama se pondrá al día con la ficción original. Estamos desarrollando tramas paralelas que viven bajo un mismo paraguas, pero no tenemos intención de hacer referencias a personajes de la serie madre".



El spin-off, además, explicará cómo actuaron las fuerzas militares en los primeros días del brote de la epidemia, algo que la serie madre no explicó. "Cuando Rick sale del hospital, se ve fugazmente la presencia de unidades militares. Ahora, se explicará cómo reaccionaron y que hicieron para proteger a sus familias", apostillaba Erickson.



'Fear the Walking Dead' prepara el estreno de su primera temporada para el 23 de agosto, y llegará a España tan solo un día después.