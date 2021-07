Los fans de John Cena se vuelven locos tras verle en su regreso a la WWE

Parece que John Cena tenía ganas de volver a subirse al ring y es que el luchador llevaba casi un año desde la última vez que pisó un cuadrilátero. Además, teniendo en cuenta su papel en 'F9', la novena entrega de la saga 'Fast and Furious', no es de extrañar. John se unía a la franquicia de 'Fast and Furious' para dar vida al hermano de Toretto, Vin Diesel, y ser así el nuevo villano al que deben enfrentar en la familia Fast.

Ahora con la película ya estrenada empezaron a haber rumores sobre su posible regreso a la WWE tras su paso por el mundo de Hollywood, algo normal ya que el luchador nunca había anunciado su retirada de manera oficial.

Los rumores de su regreso

Después de su derrota en el Wrestlemania 36, hace más de un año, comenzaron las especulaciones sobre una posible retirada, aunque el luchador nunca hizo un anuncio ni se pronunció al respecto. Y tras terminar la película, parece que todos los rumores de una retirada se disiparon y cogió fuerza su regreso.

Desde el último mes no paraban de surgir cada vez más y más rumores sobre su posible vuelta al ring hasta convertirse en un secreto a voces. Las especulaciones sobre su vuelta estaban centradas en el evento del próximo mes en Las Vegas, el SummerSlam. Pero John ha querido adelantar su vuelta.

John Cena vuelve a la WWE y así reaccionan sus fans

Finalmente, el luchador ha hecho su vuelta a la WWE después de más un año desde su último combate, el cual perdió contra The Friend durante el WrestleMania 36. Y John lo ha anunciado en el Money in the Bank, interrumpiendo al campeón Roman Regins durante el evento principal de la noche. De esta manera anunciaba su vuelta:

La reacción de los fans del luchador no se han hecho esperar y han desatado la locura en redes sociales tras el anuncio oficial.

Un fan reacciona así: "Han pasado 16 meses pero John Cena ha vuelto"

Este seguidor escribe: "John Cena ha vuelto a la WWE y el mundo oficialmente vuelve a ser normal"

Mientras tanto este fan sube este vídeo: "Reacción al regreso de John Cena"

