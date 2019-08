'Friends' lleva enamorando a cada generación desde su estreno gracias por su divertida trama, David Crane y Marta Kauffman crearon la sitcom más exitosa de todos los tiempos, sitcom que a día de hoy, sigue siendo increíblemente vista. Pero no solo los creadores tienen el mérito, los actores que dan vida a los personajes siempre han sido un elemento clave.

Pero Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer no tuvieron los roles principales desde un principio, otros actores se presentaron para los papeles y si no hubiera sido por problemas logísticos, Matthew Perry no hubiera interpretado a Chandler Bing.

Ese famoso actor que se tenía como primera opción para el papel de Chandler era el actor Jon Cryer, conocido por su papel de Alan en 'Dos hombres y medio'. Los productores siempre lo tuvieron como primera opción, fue la mismísima Marta Kauffman la que llamó al actor para la audición. Desde el principio, no había ninguna duda de que el actor era el elegido.

El actor Jon Cryer | Getty Images

Pero por caprichos del destino, se realizó una segunda prueba a la que, por un trabajo en una obra de teatro en Londres, Cryer no puedo acudir.

Aun así, el actor contaba en el programa The Late Late Show with James Corden cómo intentó enviar la prueba en una cinta hasta Los Ángeles, pero esa grabación de él interpretando a su mejor Chandler Bing jamás llego a su destino. Por lo que un joven Matthew Perry que sí se presentó a esta segunda audición, consiguió el papel. ¿Te imaginas a Alan como Chandler Bing?

