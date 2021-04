'Falcon y el Soldado de Invierno': Wyatt Russell deja caer que Chris Evans aparecerá al final de la temporada

Tras el chasco que se llevaron muchos esperando ver un gran cameo en el final de 'WandaVision', que resultó ser una secuencia de Paul Bettany... dos veces, muchos pondrán en duda lo que acaba de soltar por su boca Wyatt Russell.

El actor, que interpreta al nuevo Capitán América en 'Falcon y el Soldado de Invierno' ha dejado entrever que Chris Evans estará en el final de la primera temporada de la serie. ¡Nada más y nada menos!

Como sabrás, la serie cuenta qué pasa precisamente tras la marcha de Steve Rogers, que decide legar su escudo de Capitán América a Sam Wilson, Falcon, encarnado por Anthony Mackie. Pero éste ve que es una carga demasiado pesada y lo declina, de forma que John Walker (Wyatt Russell) es el nuevo Capitán América, elegido por el Gobierno.

Así que parece bastante improbable que volvamos a ver a Chris Evans como superhéroe, al menos en esta serie.

Ahora, en una entrevista reciente para BBC Radio 1, esto es lo que ha contado Wyatt:

"¿Que si he conocido a Chris Evans? Creo que sí, no le he estrechado la mano, pero creo que me acerqué a él e hice contacto visual. Pero supongo que sí. Solo tendréis que esperar hasta el final de la serie y diréis 'oh vaya'".

Como decimos, hay que coger estas declaraciones con alfileres, pues la posible aparición de Chris Evans en 'Falcon y el Soldado de Invierno' parece aún incierta.

Recuerda, este viernes se estrena un nuevo capítulo de 'Falcon y el Soldado de Invierno' en la plataforma Disney +.

