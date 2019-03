¿'Expediente X' sin Dana Scully? Gillian Anderson explica por qué se despide de la serie de Fox

Cuando en 2016 se estrenó la décima temporada de 'Expediente X', una de las principales razones por las que volvimos a creer en que la verdad está ahí fuera fue por ver de nuevo a los agentes Mulder y Scully en acción.

La cadena Fox confirmó una nueva entrega, que actualmente está en emisión, pero los seguidores de la serie tendrán que decir adiós a uno de sus protagonistas cuando acabe esta entrega. Gillian Anderson se despide de 'Expediente X' para afrontar nuevos retos.

Durante la rueda de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión, Anderson ha explicado que "hay muchas cosas que quiero hacer en mi vida y con mi carrera. Ha sido una oportunidad extraordinaria. Estoy extremadamente agradecida. [Pero] no quiero estar atada a hacer una cosa durante meses y meses... Me gusta tener nuevos desafíos como actriz. Por eso que me metí en este negocio. Y es hora de que diga adiós a Scully. Esto es todo para mí, lo digo en serio".

"He dicho desde el principio que esto es todo para mí", afirmó la intérprete en octubre y durante la Comic Con de Nueva York. "Me sorprendió un poco la reacción de la gente a mi anuncio porque yo tenía entendido que sería una única temporada", añadió Anderson.

"Para mí, 'Expediente X' es Mulder y Scully. Creo que no lo haría sin Scully. Ese no es mi 'Expediente X'", ha declarado Chris Carter, creador y responsable de todas las temporadas, a Collider. "Siempre pienso que esto podría ser todo. No sé lo que depara el futuro. Mientras, intento hacerlo lo mejor posible, y lo hicimos bien la última vez".