Eve Myles y Marianne Jean-Baptiste se unen a 'Broadchurch'

'Broadchurch' prepara su segunda temporada con nuevos fichajes. La ficción birtánica contará con los actores Marianne Jean-Baptiste, James D'Arcy, Eve Myles y Phoebe Waller-Bridge. Sin embargo, no ha sido desvelado qué papel tendrá cada uno de ellos en el drama británico.



El encargado de anunciarlo ha sido el creador y guionista de la serie, Chris Chibnall, que, pese a mostrarse encantado con cada una de las incorporaciones, ha destacado especialmente a Marianne Jean-Baptiste ('Sin rastro').



"Marianne es una de las mejores actrices británicas, es un honor para nosotros. Es un papel escrito específicamente para ella y habría llorado durante meses si nos hubiese rechazado. Afortunadamente no lo hizo y su personaje va a tener un gran impacto en el mundo de 'Broadchurch'", ha afirmado Chibnalll.



La segunda temporada contará con la misma ubicación. "Finalmente podemos hablar un poco sobre los preparativos y confirmar que volvemos a rodar a West Bay y Clevedon". Sin embargo, no ha querido adelantar la fecha de inicio de la filmación.



'Broadchurch' acaba de recoger tres premios BAFTA de televisión en las categorías más importantes: mejor serie, Olivia Colman recibió el premio a la mejor actriz y David Bradley al mejor actor de reparto