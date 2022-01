Un año después de que Evan Rachel Wood contara su traumática experiencia con Marilyn Manson, el documental 'Phoenix Rising' ha vuelto a avivar la polémica.

La actriz cuenta su traumática experiencia en el set del videoclip 'Heart-Shaped Glasses' cuando tenía 19 años y Manson 38. Wood asegura que le dieron absenta en el rodaje y que apenas estaba consciente cuando el cantante se aprovechó de ella.

"No tenía nada que ver con lo que creía que iba a ser. Estábamos haciendo cosas que no se me habían propuesto. Se había hablado de una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras estaban grabando, él empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca accedí a eso... Era un absoluto caos. No me sentí segura. Nadie estaba preocupándose por mí", cuenta Evan según recoge Rolling Stone.

"Fue una experiencia realmente traumática. No sabía cómo defenderme o cómo decir que no [...] Fui coaccionada a tener sexo comercial bajo falsos pretextos. Y ese fue el primer crimen que se cometió contra mí. Esencialmente me violó frente a la cámara".

Después de que sus palabras hayan corrido como la pólvora en las últimas horas, el propio Marilyn Manson ha respondido con un breve comunicado a E! News donde declara que "no tuvo sexo con Evan en ese set, y ella sabe que es la verdad".

Su lucha continúa

Esta no es la primera vez que Evan Rachel Wood denuncia públicamente los abusos que asegura haber sufrido a manos de Manson.

La actriz llegó a revelar que fue manipulada, torturada y violada en dos ocasiones y que padece de estrés postraumático que llegó incluso a provocarle pensamientos suicidas, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora Evan se ha convertido en una parte activa en la lucha por los derechos de supervivientes de agresiones sexuales y también se encuentra inmersa en una batalla por la custodia legal de su hijo con su expareja, Jamie Bell.