Eva Longoria, actriz invitada en 'Brooklyn Nine-Nine'

La actriz de 'Mujeres Desesperadas' vuelve a la televisión por todo lo alto. Este cameo supondrá la mayor intervención de Eva Longoria en una serie de televisión tras el final de la serie de ABC. También ha participado como actriz de doblaje en la serie 'Mother Up!' y en 'Los Simpson' así como estrella invitada en el capítulo "Welcome to the Family".



Eva Longoria, intervendrá en tres capítulos de esta serie dando via a una abogada por la que Jake Peralta (Andy Samberg) estará interesado cuando ambos se crucen en los tribunales.



Pero esta serie contará con otros cameos como el de Kyra Sedgwick, protagonista de 'The Closer', quién se meterá en la piel de Madeline Wuntch, una subjefa de Policía. Su papel, por tanto, no se alejará demasiado del de Brenda Johnson en 'The Closer', ya que tenía el mismo cargo que su nuevo personaje.